مجموعة الزمالك.. موعد مباراة الترجي ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم العربية والأفريقية مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





يحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ويليه مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وجاء الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما تذيل تونجيث السنغالي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.





ومن المقرر أن تقام مباراة الترجي ومولودية الجزائر يوم السبت المقبل الموافق 10 أبريل الحالي في تمام السادسة مساءا بتوقيت مصر والسابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءا بتوقيت بتونس.





* التشكيل المتوقع :-

- من المتوقع أن يبدأ مولودية الجزائر المباراة بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى : فريد شعال

خط الدفاع : نبيل لعمارة وميلود ربيعي ومعاد حداد وعبد الرحمن حشود

خط الوسط : سامي فريوي وإيسلا داوودي وتوفيق عدادي

خط الهجوم : مهدي بن علجية وعبد الحفيظ عبد الحق وعبد النور بلخير





- أما الترجي فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى

خط الدفاع : حمدي النقاز وعبدالقادر بدران ومحمد علي يعقوبي والياس الشتي

خط الوسط : كوليبالي ومحمد علي بن رمضان وعبدالرؤف بن غيث

خط الهجوم : حمدو الهوني وطوجي وخالد عبدالباسط



