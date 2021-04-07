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تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد بايرن ميونيخ فى دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:27 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم الأربعاء نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي فى ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بايرن ارينا.

وجاءت تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمى: نافاس.
خط الدفاع: كورتزوا، كيمبابي، ماركينيوس، فلورينزي.
خط الوسط: دانيلو، ديالو، فيراتي.
خط الهجوم: نيمار، مبابي، مويس كين.

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