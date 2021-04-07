معلق مباراة الأهلي وسيمبا في الجولة الأخيرة بدور المجموعات

استأنف الفريق الأهلي لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في ختام جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





معلق مباراة الأهلي وسيمبا

وتنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على شبكة قنوات بي إن سبورت، بصوت المعلق المصري علي محمد علي.





وكان الأهلي قد تأهل رسميا إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية بعدما تعادل مع المريخ السوداني بهدفين لمثلهما في خامس جولات البطولة الأفريقية، حيث صعد الأهلي كوصيف المجموعة برصيد 8 نقاط خلف سيمبا المتصدر بواقع 13 نقطة.





ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني بعد غد الخميس الموافق 9 أبريل في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



