منتج شهير يستأنف حكما بسجنه 23 عاما في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي

استأنف المنتج السينمائي الأمريكي، هارفي واينستين، أمس الاثنين، الحكم الصادر في حقه بالسجن 23 عاما بعد إدانته بجرمي الاغتصاب والاعتداء الجنسي، معتبرا أن حقوقه في الدفاع عن نفسه لم يتم احترامها.







