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منتج شهير يستأنف حكما بسجنه 23 عاما في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:15 ص
بوابة الفجر
وكالات
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استأنف المنتج السينمائي الأمريكي، هارفي واينستين، أمس الاثنين، الحكم الصادر في حقه بالسجن 23 عاما بعد إدانته بجرمي الاغتصاب والاعتداء الجنسي، معتبرا أن حقوقه في الدفاع عن نفسه لم يتم احترامها.


واعتبر وكلاء الدفاع عن واينستين الذي دخل السجن منذ صدور الحكم في مارس/ آذار 2020، أن المحكمة العليا لولاية نيويورك، سمحت لعدد من النساء بالإدلاء بشهاداتهن في شأن اعتداءات المنتج المزعومة رغم عدم توضيح الوقائع التي تناولنها أو عدم توافر ما يكفي من إثباتات لجعلها موضع مقاضاة، وفقا لما ذكرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.


وأدلت ست نساء بشهاداتهن لصالح جهة الادّعاء خلال هذه المحاكمة التي أجريت في نيويورك وحظيت باهتمام إعلامي واسع، وأكّدن أن "واينستين اعتدى عليهن جنسياً".


وفيما يواجه واينستين اتهامات من نحو 90 امرأة بالتحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، لم تشمل محاكمته قضيتي اعتداءات، أول قضية كانت عن اغتصاب الممثلة جيسيكا مان عام 2003، والثانية إجباره مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هالي على القبول بممارسات جنسية معه عام 2006.


كذلك اعتبر وكلاء واينستين في الاستئناف الذي يقع في 166 صفحة بأن أحد المحلفين مؤلف كتاب عن الرجال ذوي السلوك العدواني تجاه الشابات، مما أساء إلى الحياد الذي يفترض أن تتحلى به هيئة المحلفين.

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منتج قضايا شهير اغتصاب

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