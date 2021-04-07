كيم كارداشيان تنضم إلى عالم المليارديرات!

قفزت ثروة نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بما يكفي لوضعها في قائمة "فوربس" لمليارديرات العالم لعام 2021.

وقالت المجلة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إنها تقدر ثروة كارداشيان بنحو مليار دولار، ارتفاعا من 780 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول، بفضل استثماراتها في شركتي "KKW Beauty" و"Skims"، بالإضافة إلى دخلها من تلفزيون الواقع وصفقات الدعم، وعدد من الاستثمارات الأصغر.

أسست العارضة "كيه كيه دبليو بيوتي" في عام 2017، بعد نجاح شركة أختها غير الشقيقة كيلي جينر "كيلي كوزمتيكس"، حيث طبقت نموذجا مشابها، يعتمد على البيع المباشر للمستهلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



