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حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 7 أبريل 2021.. "مكافآت في طريقها إليك"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
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يوافق اليوم 7 أبريل 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 7 أبريل 2021.

برج الحمل: 
قد تُتاح لك الفرصة للتواصل مع مديرك أو مع شخص خدوم، حاول إنتقاء ألفاظك جيّدًا فى حديثك مع الآخرين.

برج الثور: 
الأماكن التى تليق بك كثيرة خصوصًا إن كنت بمعيّة إناث أسرتك، أو على الأقل فكّر فى زيارات صِلَة الرّحِمْ.

برج الجوزاء: 
ابتعد عن الثرثرة الزّائدة فقد يستمسك أحدهم عليك خطأ كلامى يتمنّاه، خير الكلام ما قلّ ودَلّ.

برج السّرطان: 
تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة،تخفيض الدهون والسكريات، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن رغبت فى إسترجاع لياقتك.

برج الأسد: 
تمسّك ببرود أعصابك أمام الدّهماء والسّوقة، مُقابلة الحمقى واردة لكن ليس واردًا أن تتعامل بغضب مع كل مُستفزّ.

برج العذراء: 
فحص التوافه من إختصاصك وهذا مفيد إن واتتك الفرصة لعقد تجارى أو حتى فرصة زواج أو شراكة تجاريّة، درهم وقاية.

برج الميزان: 
فيما يخص تهدئة الخواطرالغاضبة فأنت الأشهربين الأبراج،قد تُتاح لك الفرصة للفضّ بين زميليْن أو قريبيْن متخاصميْن فاستعمل مهاراتك.

برج العقرب: 
مكافآت ومكتسبات تتحصّل عليها بمشيئة الله تَعَالى تُشعرك بصدق المثل القائل من جَدّ وَجَد، بادر بالتصدّق على فقير مُحتاج.

برج القوس: 
قم بوضع أكثر من صنّارة فى أكثر من مكان، بذلك تزداد فرصتك فى صيد وظيفتك الإضافيّة التى تبحث عنها بمشيئة الله تَعَالى.

برج الجدى: 
عليك التمسّك بالضوابط الأخلاقيّة والرّوحيّة،إبتعد عن مناطق الشّبهات أو تعريض نفسك للزّلَلْ، أو التورّط فيما قد يُخفّض من إحترامك لنفسك.

برج الدّلو: 
موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أنك موعود بأفكار جديدة إن كنت مُمتهنًا للفنون، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.

برج الحُوت: 
احترس من أن تتورّط فى سلع جوفاء باهظة أوقروض إئتمانيّة أو مشتروات بالأقساط لست فى حاجة لها، وفّر قرشك الأبيض.

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حظك اليوم الفجر الطالع الفلكي الأبراج

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