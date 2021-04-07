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حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 إبريل 2021 في محافظة الإسماعيلية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الموافق 7 إبريل 2021، طقسًا حارًا نهارًا، لطيف ليلا علي كافة مدن ومراكز المحافظة والتي تسجل الصغرى 17 والعظمى 35 مع مع رياح نشطة على أغلب المناطق بالمحافظة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسط رياح معتدلة، مائل للحرارة على السواحل الشرقية لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وقال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومحافظات الجنوب، وعن حالة الطقس ليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 16 العظمى 24

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 العظمى 26

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 14 العظمى 32

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 31

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