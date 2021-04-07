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عاجل.. زلزال بقوة 4.3 ريختر بالقرب من مطروح

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، قبل قليل، عن وقوع زلزال شمال شرق مدينة مطروح.

وقال المعهد في بيان له: "سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الأربعاء الموافق 07 042021 هزة أرضية على بعد 192 كم شمال شرق مدينة مرسى مطروح، بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر".

وأضاف أن هذه الهزة الأرضية وقعت في توقيت: 25 32 03 فجرا بالتوقيت المحلي عند خط عرض 32.9922 شمالا، وخط طول 27.8457 شرقا، وعمق 105 كم.

هذا ولم يرد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة، حتى الآن.
عاجل.. زلزال بقوة 4.3 ريختر بالقرب من مطروح
عاجل.. زلزال بقوة 4.3 ريختر بالقرب من مطروح

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هزة أرضية مطروح زلزال الفجر

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