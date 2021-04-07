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حظك اليوم.. توقعات برج الثور 7 أبريل 2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الثور اليوم 7 أبريل 2021
الأماكن التى تليق بك كثيرة خصوصًا إن كنت بمعيّة إناث أسرتك، أو على الأقل فكّر فى زيارات صِلَة الرّحِمْ.

صفات برج الثور:
مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.

أشهر مواليد برج الثور: ليوناردو ديفينشي، وبيتر تشايكوفسكي، وأدولف هتلر، وإليزابيث الثانية، ووليام شيكسبير.

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