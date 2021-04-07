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حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 7 أبريل 2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الجوزاء اليوم 7 أبريل 2021
ابتعد عن الثرثرة الزّائدة فقد يستمسك أحدهم عليك خطأ كلامى يتمنّاه، خير الكلام ما قلّ ودَلّ.

صفات برج الجوزاء:
مواليد برج الجوزاء، يتميزون بالذكاء، وسرعة البديهة، والتجدد في الأفكار، والثقة بالنفس، والقدرة على القيام بأي شيء، والقيام بأكثر من شيء في وقت واحد، حيث يمتلكون العديد من المواهب، إلا أنهم شخصيات هوائية ومزاجيين إلى أبعد حد، ويعانون كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف

أشهر مواليد برج الجوزاء: كونفوشيوس، والملكة فيكتوريا، ومارلين مونرو، وجودي غارلاند، وجون كندي.

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