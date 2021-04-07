حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 7 أبريل 2021

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توقعات برج السرطان اليوم 7 أبريل 2021

تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة،تخفيض الدهون والسكريات، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن رغبت فى إسترجاع لياقتك.





صفات برج السرطان:

مواليد برج السرطان، يتميزون بأنهم أصدقاء مخلصون، ومشاعرهم صادقة، ورومانسيون، ولديهم إحساسا مرهفا، ولكن نظرا لتأثر برجهم بالقمر فإنهم متقلبوا المزاج، إلا أن هذا يجعلهم مرهفوا الحس والعاطفة، ولكن يعانون كثيرًا من آلام المعدة خاصة وأنهم ضعفاء أمام الطعام الحلو.



