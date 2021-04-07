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حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 7 أبريل 2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الأسد اليوم 7 أبريل 2021
تمسّك ببرود أعصابك أمام الدّهماء والسّوقة، مُقابلة الحمقى واردة لكن ليس واردًا أن تتعامل بغضب مع كل مُستفزّ.

صفات برج الأسد:
مواليد برج الأسد، يتميزون بأنهم يحبون القيادة، بسبب شخصيتهم القوية، ويحبون الابتكار ولديهم حسا إبداعيا، وذكاء عال، وقدرة كبيرة على الاستيعاب، والتصرف الحسن في المشاكل، إلا أنهم يميلون للتسلط، وينتابهم آلام القلب والعمود الفقري وعليهم الانتباه جيدا للأطعمة التي يتناولونها.

أشهر مواليد برج الأسد: نابليون بونابرت، موسوليني، عمر الخيام، جورج برنارد شو، أرنولد شوارزنيجر، وفيدل كاسترو.

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