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العثور علي سيدة مسنة مقتولة في الإسماعيلية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:16 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من جهودها لكشف ملابسات العثور علي سيدة مسنة في نهاية الخمسينيات من العمر، مقتولة بمنطقة الكيلو 2 دائرة مركز شرطة أبوصوير.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ياسر نشأت، مدير امن الإسماعيلية، أخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغا بالعثور علي سيدة مسنة مقتولة بمنطقة كيلو 2، التابعة لدائرة مركز ومدينة أبوصوير، وتبين أن جثة القتيلة بها بعض الإصابات الظاهرية علي جسدها.

وعلي الفور انتقل العقيد محمد فيصل رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، والرائد احمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، والنقباء أشرف الصوالحي، واحمد طلبة، ومصطفي حرب، لمكان البلاغ وبفحص الجثة تبين ان بها عدة إصابات بالجسد.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بعمل التحريات اللازمة وكشف ملابسات الواقعة.

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