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أكثر من 115 ألف إصابة يومية بفروس كورونا في الهند

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الهند، أكثرمن 115 ألف إصابة يومية بفروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ارتفاع قياسي جديد.

 

وأصدرت الصحة الهندية بيانًا قالت فيه: "تم تسجيل 115736 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12.80 مليون".

 

وأضاف البيان، أنه تم أيضا خلال هذه الفترة تسجيل 630 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 166177 وفاة.

 

ويذكر أن الإصابات اليومية الحالية في الهند تجاوزت ذروة الموجة الأولى في سبتمبر من العام الماضي.

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