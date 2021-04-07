طارق الشناوي يكتب: (أحمس).. كأسان أحلاهما مُرة!



كان ينبغى سريعا إطفاء نيران الحريق، ألسنة اللهب تتصاعد بضراوة وتمتد لأشياء أخرى بعيدة حتى عن المسلسل، هكذا قرأت شركة الإنتاج الموقف بمختلف أبعاده، استمرار الجدل سيصبح هو السلاح الذى يقتل المسلسل، بينما المفروض أنه يتنفس على الشاشة، إلا أن الحقيقة هى أن أنفاسه تتقطع على الشاشة، ستنتقل صورة البطل أو البطلة أو حتى كومبارس من كواليس المسلسل ليبدأ السؤال عن صدق التفاصيل، والتباين بين الحقيقة التاريخية والصورة أمامنا، ولن تستمر المشاهدة بقدر ما سوف يعلو أكثر إيقاع صوت الغضب، الذى قطعًا سيؤدى إلى أن يصبح حالة ممتدة من السخرية لا تسمح بأى شىء آخر سوى مزيد من السخرية، ولدينا قطعًا إنجازات استثنائية سابقة فى هذا الشأن تُفقدنا مؤكدا القدرة على القراءة الهادئة.



الخطر استراتيجيا فى استخدام قرار تأجيل العرض أنه يمنح (السوشيال ميديا) قيادة دفة الرأى العام وتوجيه القرار لتصبح صاحبة العصمة، لا يعنى ذلك قطعا أن المفروض تجاهل إشارات مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن هناك محاذير ومحظورات تجعل ما يبدو صحيحا مرة، سنكتشف أنه يخاصم الحقيقة تماما المرة القادمة.



مثلًا تردد أن بطل المسلسل عمرو يوسف هو صاحب قرار الإبقاء على لحيته وشنبه، رغم أن الجميع رفضوا الإذعان له فى البداية، إلا أنهم وافقوا أمام إصراره، ولم يوقع العقد إلا بعد تحقيق هذا الشرط.



طبعًا، لا أملك اليقين المطلق أمام كل هذا السيل المنهمر من الحكايات، ولكن المنطق الذى يمنحنى القدرة على القراءة العادلة للمشهد بكل أبعاده يدفعنى إلى أن أستبعد تماما أن ممثلا محترفا موهوبا وأيضا دؤوبا فى الاشتغال على نفسه مثل عمرو وفى الرهان على مكان له وسط عدد من نجوم جيله وأيضا ممن سبقوه أو جاءوا بعده، وهكذا استطاع أن يجد له مساحة على الشاشتين- أستبعد أن يُصبح هو صاحب قرار على هذا النحو، لأن هذا يعنى ضمنا أن لديه قصورا فى الرؤية الفنية تحول دون تقدمه بأى خطوة أبعد من مجرد القدرة على استيعاب فن الأداء. بديهى أن جسد الممثل وملامحه هى أول أسلحته فى التعبير، وإذا لم يتلون من دور إلى آخر فهذا يعنى شيئا واحدا: أنه يكرر نفسه.. فما بالكم بلحية وشنب ولون بشرة وغيرها من الملامح الجسدية التى صارت عنوانا له؟، فكيف يحيلها إلى معركة شخصية، أى أن بقاءه على الشاشتين مرتبط برهان شخصى وليس فنيا؟!.. اختيار الشنب واللحية يجب أن يصبح فى النهاية قرار المخرج، صانع العمل الفنى.



أتصور أن الأمر لا يمكن أن يخرج بعيدا عن نطاق الشائعات، التربة باتت صالحة لمتابعة المزيد منها، وصمت البطل لا يعنى ضمنا أن تلك هى الحقيقة المؤكدة.



عاد البعض مجددا للمربع رقم واحد، وهو أن يرشح اسم هذا النجم أو تلك النجمة ونعيد فتح باب التقدم لمعركةِ مَن يلعب دور (أحمس)؟



أتابع فصول الحكاية بدقة، بعد أن امتدت أمامنا بكل أبعادها وتناقضاتها، ووصلت فى إيقاعها إلا ما بعد حدود الذروة، إنها أبدا ليست واقعة تأجيل عرض مسلسل، الحكاية ستسفر عن تداعيات أخرى.. وبالفعل، كلتا الكأسين كانت مُرّة.



المقال:نقلاُ عن "المصري اليوم".