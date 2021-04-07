الأسبوع المقبل.. وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل

قال وزير وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بيني غانتس.

ومن المقرر أن يبحث أوستن، خلال زيارته القضايا الإقليمية الشائكة، وفي مقدمها التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من كل من إيران ولبنان وسوريا"، وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

وذكر الموقع، أن أوستن سيصبح أول وزير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور إسرائيل منذ تسلم الرئيس الديمقراطي مهامه في البيت الأبيض في 20 يناير الماضي.

وبحسب روسيا اليوم، لم يؤكد البنتاغون هذه الزيارة، علما بأنه يحيط تنقلات وزير الدفاع في الخارج بهالة من السرية لدواع أمنية.