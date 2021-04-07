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صراع حتي الموت.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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مازال أتلتيكو مدريد يجلس على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، ثم فريق برشلونة في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، وبفارق نفطيتين عن غريمه التقليدي نادي ريال مدريد صاحب المرتبة الثالثة.

واستطاع البارسا من تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب بلد الوليد في الثانية الأخيرة من عمر اللقاء ليحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 65 نقطة.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-

1 – أتلتيكو مدريد – 66 نقطة
2 – برشلونة – 65 نقطة
3– ريال مدريد – 63 نقطة
4 – إشبيلية – 58 نقطة
5 – ريال بيتيس – 46 نقطة
6 – فياريال – 46 نقطة
7 – ريال سوسيداد – 45 نقطة
8 – سيلتا فيجو – 37 نقطة
9 – غرناطة – 36 نقطة
10 – أتلتيك بيلباو – 35 نقطة
11 – ليفانتي – 35 نقطة
12 – فالنسيا – 33 نقطة
13 – قادش – 32 نقطة
14 – أوساسونا – 31 نقطة
15 – خيتافي – 30 نقطة
16 – بلد الوليد – 27 نقطة
17 – إلتشي – 26 نقطة
18 – هويسكا – 24 نقطة
19 – إيبار – 23 نقطة
20 – ديبورتيفو ألافيس – 23 نقطة

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