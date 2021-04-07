



ننشر طريقة اضافة المواليد علي بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية للحصول على الدعم التمويني من خلال digital.gov.eg





طريقة إضافة المواليد الجدد للحصول على الدعم التمويني، يحرص الكثير من أصحاب البطاقات التموينية علي إضافة أبنائهم علي بطاقة التموين علي موقع بوابة مصر الرقمية، وهو الموقع الإلكتروني الرسمي الذي اطلقته الحكومة المصرية لخدمة المواطنين بمختلف المجالات بشكل الكتروني سهل وبسيط، والتخفيف من الازدحام والتكدس بالبشر في المكاتب الحكومية والإدارية، لذلك نوضح لكم طريقة اضافة المواليد الجدد 2021 لبطاقة التموين.





اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من القرارات التي تنص علي قيام المواطنين بتسجيل المواليد الجدد علي بطاقة التموين علي موقع دعم مصر أو موقع بوابة مصر الرقمية، وذلك للفئات الأكثر احتياجا الموجودة في جمهورية مصر العربية، وهم الباعة الجائلين، والمطلقات والأرامل ،ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمالة اليومية غير المنتظمة.





طريقة اضافة المواليد الجدد 2021 لبطاقة التموين

إليكم تفاصيل اكثر، بكل سهولة ويسر يمكنكم أصحاب البطاقات التموينية ،تسجيل المواليد الجديد على البطاقة كبديل عن الذهاب لمكاتب التموين الموزعة في أنحاء الجمهورية على النحو التالي.





- ادخل علي بوابة مصر الرقمية ( اضغط هنا ).

- ومن ثم قم بالضغط على أضافة المواليد الجدد.

- بعدها تظهر ايقونات فارغة عن معلومات وتفاصيل يتطلب ملئها.

- قم بتسجيل الدخول.

- اكتب الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقم.

- واضغط علي ايقونه إضافة المواليد.

- وقم بتسجيل بيانات المولود الجديد.

- وفي النهاية اضغط علي كلمة تسجيل.

- تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالإضافة.



