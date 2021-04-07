تسجيل أكبر حصيلة للإصابات اليومية بكورونا منذ 3 أشهر في كوريا الجنوبية

رصدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ 3 أشهر.

وبحسب وكالة الرقابة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أن من بين الإصابات الـ 668 الجديدة، هناك 653 حالة مصدرها محلي، وهناك ارتفاع ملحوظ مقارنة بحصيلة الثلاثاء التي بلغت 478 إصابة.

وقالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغت 106 آلاف و898 إصابة.

وأوضحت بيانات السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أن الحصيلة القياسية السابقة كانت 621 حالة، وتم تسجيلها في 18 فبراير.

وكانت كوريا الجنوبية، سجلت 4 وفيات جديدة أيضا بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الضحايا منذ بدء انتشار الفيروس إلى 1756 شخصا.