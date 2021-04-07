نجم الزمالك: حزنت لرحيل فيريرا وقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء به مواهب كثيرة

أكد أيمن عبدالعزيز نجم نادي الزمالك أن حزن على رحيل المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء السابق.





وأشار نجم الزمالك في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن الزمالك يمتلك مواهب مميزة في قطاع الناشئين، من الممكن أن تظل 10 سنوات دون التعاقد مع أطراف.





وكشف عن رأيه في أمر توزيع مرتبات اللاعبين في الأندية بنظام الفئات، وأكد أنه لابد أن يتم تقدير اللاعب على حسب موهبته.





جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة نظيره تونجيث السنغالي، في إطار منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق العاشر من شهر أبريل الجاري.