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EduWave | رابط وخطوات التسجيل في روضة الاطفال عبر نظام نور 1442 بالمملكة العربية السعودية noor.moe.gov.sa

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:25 ص
نظام نور
نظام نور
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EduWave | رابط وخطوات التسجيل في روضة الاطفال عبر نظام نور 1442 بالمملكة العربية السعودية noor.moe.gov.sa

من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها كثيراً في المملكة العربية السعودية هو رابط وخطوات التسجيل في روضة الأطفال عبر نظام نور، حيث أن هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تم إطلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، من أجل راحة أولياء الأمور، وقامت الوزارة بالإعلان عن موعد التسجيل في روضة الأطفال، ويبدأ من يوم 7 من شهر أبريل الجارى، لذلك يبحث جميع أولياء الأمور عن الخطوات اللازمة والرابط الخاص بتسجيل الأطفال في روضة الأطفال للعام الدراسي 1442/1443، وإليكم اليوم متابعينا جميع التفاصيل الخاصة بتسجيل الأطفال والطلاب الجدد في روضة الأطفال من خلال نظام نور.

رياض الاطفال ونظام نور
قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية عبر نظام نور، ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة تسجيل الاطفال في روضة الأطفال، حيث تم تقسيم التسجيل الى ثلاثة مستويات، ويتم تحديد المستوى وفقا لعمر الطفل، وفيما يلي نذكر لكم الثلاث مستويات تفصيلياً:

- المستوى الأول يكون الطفل من مواليد الفترة ما بين شهر محرم عام 1439 وشهر محرم عام 1440.
- المستوى الثاني يكون فيه الطفل من مواليد الفترة ما بين شهر محرم عام 1438 وشهر محرم عام 1439.
- المستوى الثالث يكون فيه الطفل من مواليد الفترة ما بين شهر محرم عام 1437 وشهر محرم عام 1438، حيث يكون الطفل أتم سن الخمس سنوات.

خطوات تسجيل رياض الاطفال عبر نظام نور
قد تم الإعلان عن الخطوات اللازمة لتسجيل الأطفال في روضة الأطفال بالسعودية، وكانت الخطوات كما يلي:

- يقوم إلى الأمر بالدخول الى موقع نور الرسمي (اضغط هنا).
- يجب أن يكون الحساب الخاص لولى الأمر هو نفس الحساب الذي قام بتسجيل أبناء به من قبل.
- في حالة عدم امتلاك ولى الأمر إلى حساب، يجب إنشاء حساب جديد.
- يجب الآن كتابة رقم الهوية و كتابة رقم الهوية لأحد الأبناء المسجلين من قبل أن وجد.
- ثم كتابة رقم الهاتف والبيانات المطلوبة.
- سيتم ظهور صفحة بها حالة الطلب والقبول أو الرفض.

EduWave | رابط وخطوات التسجيل في روضة الاطفال عبر نظام نور 1442 بالمملكة العربية السعودية noor.moe.gov.sa

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