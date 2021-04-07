بالصور والوثائق.. ممدوح الدماطي يكشف عن قصة قصر الزعفران









اكد الدكتور ممدوح الدماطي استاذ علم المصريات ووزير الاثار السابق وعميد كلية الآثار ان قصة قصر الزعفران شابها الكثير من المعلومات المغلوطة، جاء ذلك خلال ندوته التي القاها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي التاسع لجامعة عين شمس.



حيث قام بعرض لكتابه (قصر الزعفران عبق التاريخ واستشراف المستقبل) الذي سرد فيه قصة قصر الزعفران وجامعة عين شمس؛

موضحا ان قصة القصر بدأت منذ انشاء حي العباسية، حيث قام الخديو عباس حلمي بتشجيع الامراء وابناء الذوات بالبناء في الحصوة (العباسية والذي سمي بالعباسية في عام ١٨٥٠)، كما قام ببناء قصر فخم يتكون من خمس سرايات، الذي قام بشرائها الخديو اسماعيل، واوضح ا. د ممدوح الدماطي ان الخديو اسماعيل قد قام بإهداء والدته خوشيار هانم قصر الجبل الذي اصبح معروفا بأسم (السرايا السفراء) بالاضافة إلي ثلاث سرايات من الخمس، مشيرا انه عام ١٨٦٩ تم بناء قصر الزعفران للوالدة باشا (خوشيار هانم والدة الخديو اسماعيل) وتمت ازالته عام ١٩٠٠، موضحا ان القصر الحالي تم بنائه عام ١٩٠١ علي يد المهندس انطونيو لاشياك وهو مهندس ايطالي من اصل نمساوي، بناء علي طلب من زوجتي الخديو اسماعيل بعد رحيله.



كما استعرض مظاهر الجمال في بناء قصر الزعفران المتمثلة في الفنون المختلفة مثل فن الباروك، الروكوكو الي جانبرالفن الحديث في استخدام المعادن.



كما اوضح ا. د ممدوح الدماطي مراحل تطور القصر حيث تم استخدامه كمقر كدار ضيافة لإقامة الملوك والامراء ضيوف مصر وكبار زوار مثل الملك عبد العزيز آل سعود، الملك البرت ملك بلجيكا وكذلك الاحداث الهامة التي شهدها القصر حيث اقيمت بجواره مدرسة خديوية، ثم تحويله كمقر للجامعة الأهلية عام ١٩٢٠، مرورا بالاحداث السياسبة والتاريخية حيث شهد القصر التوقيع المبدئي بالاحرف الاولي لمعاهدة عام ١٩٣٦، توقيع ميثاق جامعة الدول العربية عام ١٩٤٥، كما شهد القصر العديد من المؤتمرات.



حتي اصبح مقرا لجامعة إبراهيم باشا عام ١٩٥٠ قبل ان يتغير الاسم الي جامعة هليوبوليس ثم جامعة عين شمس.