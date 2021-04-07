موغوروزا تفوز على ماغدالينا فريتش في تشارلستون

فازت الإسبانية غاربيني موغوروزا على البولندية ماغدالينا فريتش بواقع 6-1 و6-3 في بطولة تشارلستون الأمريكية للتنس.





وحققت غاربيني، المصنفة الثالثة عشر عالمياً، أول فوز لها في هذه البطولة، التي لعبت فيها مرة واحدة فقط في 2016 ولم تتخط الدور الأول.





واحتاجت اللاعبة الإسبانية 71 دقيقة لحسم المباراة أمام المصنفة 159 عالمياً.





وستواجه موغوروزا في الدور الـ16، الفائزة من مواجهة الكازاخستانيتين زارينا دياس وجوليا بوتنيستيفا.