



تعرف على موعد شهر رمضان 2021 وأفضل أدعية شهر رمضان المبارك 1442





مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدء البحث كثيرا من قبل جميع الأمة الإسلامية عن أفضل أدعية شهر رمضان المبارك، حيث ينتظر المسلمين هذا الشهر الكريم من العام للعام الآخر بفارغ الصبر، وخاصة أنه شهر البركة والرحمة والمغفرة، وشهر العتق من النار، وفيه يستجاب الدعاء وتصلح الأحوال، لذلك هو افضل شهر في العام، ونظراً البحث المتواصل عن أدعية شهر رمضان المبارك، سوف نذكر لكم اليوم في هذا المقال باقة من أفضل الأدعية و أهم الأدعية التي يجب الدعاء بها في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، وكل عام والأمة الإسلامية بخير.





موعد شهر رمضان 2021

سوف يبدء شهر رمضان المبارك للعام الحالى في يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل الجارى، ويتوقف ذلك على استطلاع هلال شهر رمضان، ويكون ذلك في مصر بواسطة 7 لجان على مستوى الجمهورية متخصصين في علم الفلك في يوم 11 من شهر أبريل لتحديد أول يوم من الشهر المبارك، وسيكون آخر أيام شهر رمضان في يوم 12 من شهر مايو المقبل.





أفضل أدعية شهر رمضان المبارك

من المتعارف عليه أن شهر رمضان هو الشهر الخاص باستجابة الدعاء وقيام الليل طمعا في رحمة الله ومغفرته، لذلك نقدم لكم الآن عدد من أفضل الأدعية الخاصة بشهر رمضان المبارك:





- اللهم نسألك أن تجعل لنا نصيباً في كل خير تقسمه في هذا الشهر المبارك، بالغداة والعشي من نورٍ تهدينا بهِ، ورزق تبسطه، وفتنةٍ تصرفها يا أرحم الراحمين.





- اللهم افتح لي فيه جميع أبواب فضلك، وانزل علي فيه بركتك، واسكني فيه بحبوحات جناتك، يامجيب دعوة المضطرين يارب.





- اللهم نسألك الهداية التامة في حالنا وترحالنا، في سرنا وعلانيتنا، في سرائها وضرائها، وردنا إليك إذا تاهت خطانا عن جنتك وانحرفت عن جدتك يارب العالمين.





- اللهم إني أسألك كل ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه أطيعك ولا أعصيك يا مجيب السائلين.





- اللهم اغسلني في الشهر الكريم من الذنوب، وطهرني من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب.





- اللهم اهدني لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال، يامن لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، صل على محمد وأهله الطاهرين.



