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اتحاد جدة يسعى لإيقاف زحف نادي الهلال إلى الصدارة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:34 ص
بوابة الفجر
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سيكون نادي الاتحاد في حاجة إلى العثور على ثنائي متجانس وقوي في مركزي قلب الدفاع، لمحاولة إيقاف انتصارات غريمه الهلال في مباراة قمة مرتقبة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد غد الجمعة.

وبعد سنوات من معاناة الاتحاد بطل آسيا السابق، والكفاح للهروب من الهبوط والوجود في مراكز متأخرة، فإن الفريق الملقب "بالعميد" يملك فرصة في المنافسة على اللقب قبل ست جولات من النهاية.

لكن هذه الفرصة تحتاج إلى الخروج بنتيجة إيجابية، وإيقاف سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لغريمه حامل اللقب الملقب "بالزعيم" إذا كان يريد الحفاظ على آماله في إحراز اللقب لأول مرة منذ 2009.

وانتزع الهلال صدارة الدوري برصيد 48 نقطة من 24 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، الذي اكتفى بحصد نقطة واحدة فقط في آخر ثلاث جولات، ويأتي الاتحاد ثالثاً وله 42 نقطة.

وسيفتقد الاتحاد قلبي الدفاع أحمد حجازي، المتألق منذ انضمامه هذا الموسم من وست بروميتش ألبيون، وزياد الصحفي بعدما تعرض المدافع المصري للطرد في الجولة الماضية، خلال التعادل 1-1 مع الرائد، ونال زميله إنذارا تسبب في إيقافه.

وما يزيد من صعوبة مهمة الاتحاد أن الهلال يملك قوة هجومية هائلة بقيادة الفرنسي بافتيمبي جوميس هداف الدوري برصيد 18 هدفا، كما أن الفريق سجل 12 هدفا في آخر أربعة انتصارات متتالية.

ومن المتوقع أن يختار فابيو كاريلي مدرب الاتحاد ثنائيا جديداً لشغل مركزي قلب الدفاع من بين عبد المحسن فلاتة وعمر هوساوي وحمدان الشمراني.

وكان الهلال أعلن إصابة سالم الدوسري هذا الأسبوع في قدمه ومن المستبعد لحاقه بمباراة يوم الجمعة.

وتعادل الفريقان ذهابا 1-1 في ديسمبر الماضي، عندما أدرك صالح الشهري التعادل للهلال قرب النهاية.

وبعد مباراة القمة بيوم واحد، سيخوض الشباب مواجهة أمام الباطن ولن يكون أمامه سوى الانتصار بعد خسارتين متتاليتين.

ويعاني الشباب من تراجع كبير في النتائج، حيث فاز مرتين فقط في آخر ست مباريات ما كلفه خسارة الصدارة، ولن يتحمل أي انتكاسة جديدة أمام صاحب المركز 13 إذا كان يحلم بحصد اللقب لأول مرة منذ 2012.

وتنطلق الجولة يوم الخميس حيث سيحاول الأهلي صاحب المركز السابع برصيد 35 نقطة، إيقاف سلسلة من خمس هزائم متتالية وتحقيق فوزه الأول في المسابقة منذ أكثر من شهرين عندما يستضيف الرائد.

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الالي اتحاد جدة والهلال اتحاد جدة

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