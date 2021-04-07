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مقتل 5 أشخاص في احتجاجات ميانمار

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:38 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت وسائل إعلام، إن القوات الميانمارية أطلقت النار على محتجين مناهضين للانقلاب، اليوم الأربعاء، فقتلت خمسة أشخاص على الأقل وأصابت عدة آخرين في الوقت الذي تحدى فيه نشطاء حملة قمع دامية وحظر الإنترنت من قبل المجلس العسكري الحاكم.


قُتل أكثر من 580 شخصًا، وفقًا لجماعة ناشطة، في الاضطرابات في ميانمار منذ انقلاب 1 فبراير الذي أنهى فترة وجيزة من الديمقراطية التي يقودها المدنيون. استمرت الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد منذ ذلك الحين على الرغم من استخدام الجيش الحاكم للقوة المميتة لقمع المعارضة.

قال أحد السكان لرويترز إن قوات الأمن فتحت النار اليوم الأربعاء على محتجين في بلدة كال بشمال غرب البلاد حيث طالبوا بإعادة الحكومة المدنية لأونج سان سو كي. ونقلت وسائل الإعلام عن شهود قولهم إن هناك إصابات وإطلاق نار متكرر. وقالت وكالتي ميزيما وإيراوادي الإخباريتين إنه قتل خمسة أشخاص وأصيب عدد آخر.

وقال ساكن كالي إن المعلومات قدمها له شهود التقطوا صورا لخمس جثث. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من حصيلة القتلى.

وتمت أعاقت قدرة الحركة المناهضة للانقلاب التي يقودها الشباب في الغالب على تنظيم الحملات ومشاركة المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الفورية بشدة بسبب القيود المفروضة على الإنترنت اللاسلكي واسع النطاق وخدمات البيانات المتنقلة، حيث تتوفر فقط خدمات الخط الثابت، والتي لا يستطيع الوصول إليها إلا القليل في ميانمار.

وقال ألب توكر مؤسس مرصد حجب الإنترنت NetBlocks لرويترز "ميانمار تعرضت لانهيار تدريجي في هاوية المعلومات منذ فبراير.. الاتصالات الآن محدودة للغاية ومتاحة فقط لعدد قليل من الأشخاص." ومع توقف الوسائط المطبوعة أيضًا، سعى المتظاهرون إلى حلول بديلة لتوصيل رسالتهم، وإنتاج كتيبات إخبارية يومية بحجم A4 يتم مشاركتها رقميًا وطباعتها لتوزيعها على الجمهور.

وفقًا لجمعية الدفاع عن السجناء السياسيين (AAPP)، قُتل 581 شخصًا، من بينهم عشرات الأطفال، برصاص القوات والشرطة في اضطرابات شبه يومية منذ الانقلاب، واعتقلت قوات الأمن ما يقرب من 3500 شخص، ولا يزال هناك 2750 شخصًا محتجز.

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