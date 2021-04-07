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فورميلا وان.. فريق فيراري يدرك أن الطريق طويل للعودة إلى الصدارة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:37 ص
بوابة الفجر
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يدرك مدير فريق فيراري ماتيا بينوتو أن المنافسة على الصدارة تبقى بعيدةً المنال للفريق الإيطالي المشارك في بطولة العالم للفورمولا 1. 

إذ أن فريق فيراري أظهر بوادراً لتحسن وتيرته ومستوى تأديته في موسم 2021، خصوصاً وأن العام الماضي كان كارثياً بالنسبة للحصان الجامح في ظل عدم قدرته المنافسة حتى في صدارة متوسط الترتيب.


ورغم تلك البوادر في التحسن، والتواجد في معركة متوسط الترتيب في موسم 2021، إلا أن المؤشرات تؤكد أن فريق فيراري يبقى بعيداً عن إمكانية منافسة مرسيدس وريد بُل في الصدارة.

بينوتو يدرك الواقع الذي يعيشه فريقه في الوقت الحالي، ولكن في الوقت ذاته، فهو يحاول التركيز في المستقبل طويل الأمد مع التأكيد على أهمية الاستعداد لحقبة الفورمولا 1 الجديدة، في موسم 2022، بأفضل طريقة ممكنة.

حيث قال بينوتو: “أعتقد أن الفارق إلى الصدارة في موسم 2021 يبقى كبيراً، هذا ما لاحظناه في سباق البحرين. لذلك، الطريق طويلة بالنسبة لنا للعودة إلى الصدارة، لكننا نتوقع تغير مستوى تأديتنا حسب ظروف كل حلبة”.

وأضاف: “في الوقت ذاته، ندرك أننا لن نبذل مجهوداً كبيراً على تطوير سيارة الموسم الحالي، ونركز من الآن على السيارة الجديدة بالكامل في 2022 على صعيد التصميم والتطوير في المصنع”.

وأكمل: “أعلم جيداً أن العديد من الفرق المنافسة تتبع النهج ذاته. بالنسبة للسائقين، كان بإمكانهم خلال الجولة الافتتاحية تعلم المزيد من الأمور عن السيارة، والبدء بمعرفة أقصى قدراتها، إضافةً إلى إمكانية تحديد نقاط الضعف التي لا بد من تحسينها”.

وتابع: “لذلك أعتقد أننا سنحصل على صورة واضحة عن مستوى الأداء بعد ثلاثة أو أربعة سباقاتٍ، سيصبح بإمكاننا معرفة إمكانيات السيارة مقارنةً مع المنافسين”.

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