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وسط إجراءات احترازية.. الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر تحتفل بعيد البشارة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر اليوم الأربعاء بعيد البشارة والذي يوافق التاسع والعشرين من شهر برمهات من كل عام وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، على أن يكون الحضور بنسبة 25 % من الطاقة الاستيعابية المسموح بها من الطاقة الإجمالية الكنيسة. 

ترأس القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر قداس عيد البشارة صباح اليوم الأربعاء بمقر الكنيسة بميدان العروسة جنوب مدينة الغردقة وسط إجراءات تعقيمية ولن يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامات.

وأشار القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر بأن القداس بدأ في الساعة التاسعة صباحا َباعداد قليلة طبقا لتنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع الدخول المشاركين في القداس الا بارتداء الكمامة مع وجود مواد التعقيم المختلفة.

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