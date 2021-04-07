أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 7-4 2021 في سوق العبور





استقرت أسعار الخضراوات بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7-4 2021، وذلك بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب في السوق، وجاءت أسعار الخضراوات اليوم على النحو التالي:





أسعار الخضراوات اليوم:





سجل سعر كيلو الطماطم 2.5 جنيه، فيما سعر كيلو البطاطس 2.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البصل 7 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الخيار 5 جنيهات، وسعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل حامى 5 جنيهات.





أما سعر كيلو الفلفل رومى فسجل 6 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الوان 15 جنيهات، وسعر كيلو ليمون 20 جنيهات، وسجل سعر كيلو بذنجان ابيض 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو بذنجان رومى 3 جنيهات، وسعر كيلو بذنجان عروس 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو كوسة 5 جنيهات ، وسجل سعر كيلو فاصوليا خضراء 8 جنيهات.





سجل سعر كيلو بسله خضراء 8 جنيهات، وسعر كيلو بطاطا 5 جنيهات، وسعر كيلو قلقاس 7.5 جنيهات، وسعر كيلو كرنب 10 جنيهات، وسعر كيلو قرنبيط 8 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو سبانخ 4 جنيهات، وسعر كيلو ثوم 10 جنيهات، وسعر كيلو ملوخية 10 جنيهات، وسعر الكابوتشا 5 جنيهات.





كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، موضحة أنه لا صحة لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، مُوضحةً استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك، بتخفيضات تتفاوت ما بين 15% إلى 20%، بجميع المنافذ التموينية، والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.





وشددت وزارة التموين على ارتفاع حجم الإنتاج الكلي من الخضروات والفاكهة خلال السنوات الأخيرة، بما يساهم في توفير مخزون استراتيجي منها يكفي للاستهلاك المحلي، ويحقق فائضاً للتصدير للخارج، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش دورية على الأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية لمنع حدوث أي تلاعب بالأسعار.





وفي سياق متصل، تم ضخ كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، حيث تبدأ أسعار البلح من 9 جنيهات إلى 17 جنيهاً للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ 20 جنيهاً، ويبدأ سعر قمر الدين من 23 جنيهاً، والزبيب المصري من 20 جنيهاً وصولاً الى 24 جنيهاً بكافة أنواعه، إضافة الى السلع الأساسية من الأرز والسكر وزيت طعام والدواجن واللحوم الحمراء الطازجة، وكذلك المجمدة.







