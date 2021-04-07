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وست هام يعلن ضم دوسون حتى 2023

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
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أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي الممتاز عن إنه سيضم المدافع المعار كريج دوسون نهائياً في نهاية الموسم الحالي، حيث سيوقع قلب الدفاع عقداً حتى 2023".

ويقضي اللاعب البالغ عمره 30 عاما حالياً فترة إعارة من واتفورد المنتمي للدرجة الثانية ويتألق مع وست هام منذ مشاركته الأولى في أواخر ديسمبر ليساعد الفريق على دخول المربع الذهبي في الدوري الممتاز.

وقال مدرب وست هام ديفيد مويز، لموقع النادي "تحلى دوسون بالصبر وتشبث بالفرصة التي منحها له النادي. نتطلع دوما لتعزيز صفوف الفريق وسيساعدنا انضمام دوسون نهائياً على تحقيق هذا الأمر".

ولعب دوسون 182 مباراة في الدوري الممتاز مع وست بروميتش ألبيون وواتفورد قبل الانضمام إلى وست هام في اكتوبر (تشرين الأول) حيث شارك أساسياً في 15 مباراة أخرى.

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