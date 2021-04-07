Advertisements

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7-4-2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الأسماك بجميع أنواعها اليوم الأربعاء 7-4-2021، مع تنفيذ الحكومة العديد من المشروعات التنموية لزيادة الثروة السمكية.

تراوح  سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و30 جنيها، وسجل  سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ، ليتراوح بين 50 و64 جنيها، وانخفض  وبلغ  سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، بين 30 و120 جنيها، و انخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها، كما هبط سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفلية المتجمد نحو 70 جنيه للكيلو،  وقشر البياض 100 جنيه للكيلو،  وبلغ سعر السمك القراميط 15 جنيه للكيلو، ووصل سعر سمك موسي إلى 110 جنيه للكيلو،  وحقق السمك البريوني المجمد نحو 27 جنيه للكيلو.

أخبار تهمك

عاجل.. الداخلية تعلن القبض على متحرش "أتوبيس" الأهرام

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يستجيب لحالة "عم صلاح" ويوجه بتلبية احتياجاته

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة حول انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

منذ حوالي 16 ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ يوم

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ يوم

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

منذ حوالي 9 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 4 ساعات

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:45 ص

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

08:11 ص

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

12:14 ص

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

04:23 ص

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

03:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج