أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7-4-2021





استقرت أسعار الأسماك بجميع أنواعها اليوم الأربعاء 7-4-2021، مع تنفيذ الحكومة العديد من المشروعات التنموية لزيادة الثروة السمكية.





تراوح سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و30 جنيها، وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ، ليتراوح بين 50 و64 جنيها، وانخفض وبلغ سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، بين 30 و120 جنيها، و انخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها، كما هبط سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيه.





وسجل سعر كيلو الفلية المتجمد نحو 70 جنيه للكيلو، وقشر البياض 100 جنيه للكيلو، وبلغ سعر السمك القراميط 15 جنيه للكيلو، ووصل سعر سمك موسي إلى 110 جنيه للكيلو، وحقق السمك البريوني المجمد نحو 27 جنيه للكيلو.



