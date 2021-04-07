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"مضفش لتاريخي الفني".. رد صادم من برلنتي عامر بعد زواجها من سعد الصغير

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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ردت الفنانة الشابة برلنتي عامر الزوجة الثانية للمطرب الشعبي سعد الصغير على الهجوم الشديد التي تعرضت له فور إعلانها زواجها منه، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت برلنتي عامر منشورًا قالت فيه "بالنسبة للناس اللي بتقول اتجوزت سعد علشان يشهرني أنا مش محتاجة شهرة علشان الحمد لله بيقولوا عني ممثلة شاطرة جدًا وتاريخي يتكلم من قبل ما أعرف سعد بسنين بس هو جوزي وحبيبي وده شرف ليا، وسعد مضفش لتاريخي الفني ودي أعمالي حتي لو دور تاني أو تالت أنا بيرلنتي عامر".

وقامت بتوجيه رسالة لزوجته الأولى، قالت فيها :" الست المحترمة اللي أنا شخصيًا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى، بتبعت ناس تشتمني، على العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا، وبتقول كلام غريب جدًا، حسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت نور الهدى الزوجة الأولى للفنان الشعبي سعد الصغير الأولى قد عبرت عن غضبها الشديد بعدما أعلنت المطربة برلنتي زواجها من سعد، حيث كتبت منشورًا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه:" حسبي الله ونعم الوكيل يا رب أشوف فيكم يوم يا رب".


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