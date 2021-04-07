الصحة العالمية ترصد ارتفاعا في عدد الوفيات الجديدة بكورونا

رصدت منظمة الصحة العالمية، ارتفاعًا في عدد الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا حول العالم خلال الأسبوع الأخير.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، بيانًا أشارت فيه إلى أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ارتفاع للأسبوع السادس على التوالي، وخلال الأسبوع الأخير تم تسجيل أكثر من 4 ملايين إصابة جديدة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ارتفع عدد الوفيات الجديدة بنسبة 11% مقارنة بالأسبوع الماضي، وتم تسجيل 71 ألف وفاة جديدة.

وبلغت حصيلة الإصابات في العالم حتى 4 أبريل الجاري 130 مليونا و459 ألفا و184 حالة، وحصيلة الوفيات مليونين و842 ألفا و325 حالة.