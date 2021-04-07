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تعاون بين "المركزي" وجهاز الاتصالات لإتاحة قنوات جديدة لصرف المعاشات

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
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وقع البنك المركزي المصرى والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بروتوكول تعاون لإتاحة قنوات إلكترونية جديدة لصرف المعاشات، وذلك فى إطار قرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد ونشر استخدام القنوات والبدائل الالكترونية لدعم الخطة القومية للشمول المالي والتحول الرقمى.

وقام  رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري والمهندس  حسام عبد اللاه الجمل – الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واللواء جمال عوض - رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتوقيع البروتوكول والإعلان عن بدء التنسيق فيما بينهم لتنفيذ أهداف البروتوكول في أسرع وقت.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم بشكل أسهل وأسرع وأكثر أماناً من خلال أي من القنوات الإلكترونية التالية على سبيل المثال (البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الخصم والتي تحمل علامة القبول "ميزة" - محافظ الهاتف المحمول التابعة للبنوك وشركات المحمول والتي تحمل علامة القبول "ميزة الرقمية").

ويحقق البروتوكول طفرة كبيرة لمستحقي المعاشات في تلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية بسهولة ويسر، حيث تتيح هذه القنوات أيضاً إمكانية استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات منها السحب النقدي والتحويل وعمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة وكذلك سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة.    

ويتضمن نطاق عمل البروتوكول التعاون بين الجهات الثلاث في وضع خطة العمل التي سيتم تنفيذها على وجه السرعة لإتاحة هذه القنوات الإلكترونية لمن يرغب من المستحقين في صرف معاشاتهم من خلالها ووضع إجراءات سهلة وبسيطة تلبي احتياجاتهم لاستخدام هذه القنوات. كما اتفقت الجهات الثلاثة على العمل باستمرار على تذليل أي عقبات قد تواجه المستفيدين من هذه القنوات.

جدير بالذكر أن منظومة الدفع الوطنية "ميزة" تم تطويرها وتشغيلها عن طريق شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC بناءً على مبادرة البنك المركزي المصري بإنشاء نظم بطاقات دفع ومحافظ هاتف محمول ذات علامة تجارية وطنية.

 

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