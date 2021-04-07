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عاجل.. السيسي يصل مقر افتتاح مجمع الإصدرات المؤمنة والذكية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر افتتاح مجمع الإصدرات المؤمنة والذكية، وفقًالما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح اليوم المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.

كما يتفقد منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

ويعد المجمع صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

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