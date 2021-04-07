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"الإسعافات الأولية".. ندوة بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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نظمت كلية الآداب ندوة عن الإسعافات الأولية حاضرت فيها الدكتورة أسماء محمد من كلية التمريض، في إطار فعاليات الأسبوع البيئي الثالث عشر الذي تنظمه الجامعة في الفترة من 4 – 8 أبريل 2021 تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وأكد الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة بان الأسبوع البيئي هذا العام يشهد تنوعًا في الأنشطة والموضوعات حيث تساهم كافة كليات الجامعة في قنا والبحر الأحمر بأنشطة متنوعة ومختلفة وذلك بهدف إكساب الطلاب مهارات متنوعة ومختلفة والعمل على صقل مواهبهم حتى يمكن لهم المنافسة في سوق العمل.
وأكد الدكتور أشرف حكيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه الندوة تهدف إلى الحفاظ على حياة المصاب ومنع تدهور حالته الصحية وأيضا مساعدة المصاب على الشفاء وأشار بان الندوة سوف تشهد تدريب عملي للطلاب على كافة أنواع الإسعافات الأولية.
وتحدثت الدكتورة أسماء محمد عن الإسعافات الأولية وهي الرعاية والعناية الأولية والفورية والمؤقتة التي يتلقاها الأنسان نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة أدت إلى النزيف أو الجروح أو الكسور أو الإغماء، وذلك لإنقاذ حياته وحتى يتم تقديم الرعاية الطبية المتخصصة له بوصول طبيب أو نقله إلى أقرب مستشفى.

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