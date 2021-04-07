رئيس جنوب الوادي: ظهور الجامعة في تصنيفات عالمية نتاج جهد واهتمام كبير بالبحث العلمي







جاء ذلك خلال إلقاء الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، محاضرة بعنوان "الوضع الراهن بجامعة جنوب الوادي" ضمن فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي رقم 39 بكلية التربية بقنا لعدد 20 معيد من كليات" الطب، الآداب، الحقوق، الزراعة، العلوم، والتجارة".







وأضاف غرباوي، بأن الجامعة شهدت طفرة في التعاون مع مؤسسات الدولة، من ضمنها، بروتكولات تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، أثمرت عن إنشاء مستشفى للإدمان هي الأولى في جنوب الصعيد، وبروتوكول تعاون مع هيئة دار المعارف، ووزارة الأوقاف، والهيئة العامة لمحو الأميه وتعليم الكبار، والتي أثمرت عن حصول الجامعة على المركز الرابع في محو الأمية.







وأشار غرباوي، إلى أن الجامعة في ظل ما تشهده من تطوير للمنظومة التعليمية والإدارية في لم تنسي أبنائها الطلاب غير القادرين، فقد تم سداد المصروفات المدن لعدد 1000 من خلال الصندوق الاجتماعي، إضافة للتكافل الاجتماعي من قبل الجامعة.







وأوضح غرباوي، بأن الجامعة ساهمت من خلال المستشفيات الجامعية، في تخفيف معاناة أبناء قنا، في السفر والبحث عن خدمة طبية جيدة في المحافظات المجاورة، أو البحث عن تخصصات نادرة تم أتاحتها في المستشفيات الجامعية، إضافة للقوافل الطبية التي تسعي إلى تقديم خدماتها الطبية لكافة المواطنين، ففي الفترة الأخيرة، تم تنظيم ١٦ قافلة في الفترة من أكتوبر 2020 حتى مارس 2021، عالجت 11882 مواطن، فضلًا عن علاج 63458 مواطن بالأقسام المختلفة للمستشفيات الجامعية، وصرف أدويه بمبلغ ٥٧٥ ألف جنيه.

وأضاف غرباوي، إلى أن الجامعة نظمت ٣ قوافل بيطرية عالجت ٣٤٣٣ حالة، و٢٧ قافلة إرشاد زراعي وتوعية صحية ورياضية استفاد منها ١٥٨٤٨ شخص، لافتًا إلى أن الموازنة الاستثمارية للجامعة بلغت 958 مليون جنيه، فيما تستهدف الموازنة الجديدة إنشاء مبنى للاختبارات الإلكترونية يسع 6 آلاف طالب.



قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن البحث العلمي بالجامعة يحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر جليًا في حصول الجامعة على تصنيفات متقدمة عالمية ومحلية، بجانب الأنشطة والقوافل المتنوعة التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع لخدمة المجتمع المحيط.