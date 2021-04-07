Advertisements

رئيس جنوب الوادي: ظهور الجامعة في تصنيفات عالمية نتاج جهد واهتمام كبير بالبحث العلمي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن البحث العلمي بالجامعة يحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر جليًا في حصول الجامعة على تصنيفات متقدمة عالمية ومحلية، بجانب الأنشطة والقوافل المتنوعة التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع لخدمة المجتمع المحيط.


جاء ذلك خلال إلقاء الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، محاضرة بعنوان "الوضع الراهن بجامعة جنوب الوادي" ضمن فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي رقم 39 بكلية التربية بقنا لعدد 20 معيد من كليات" الطب، الآداب، الحقوق، الزراعة، العلوم، والتجارة".


وأضاف غرباوي، بأن الجامعة شهدت طفرة في التعاون مع مؤسسات الدولة، من ضمنها، بروتكولات تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، أثمرت عن إنشاء مستشفى للإدمان هي الأولى في جنوب الصعيد، وبروتوكول تعاون مع هيئة دار المعارف، ووزارة الأوقاف، والهيئة العامة لمحو الأميه وتعليم الكبار، والتي أثمرت عن حصول الجامعة على المركز الرابع في محو الأمية.


وأشار غرباوي، إلى أن الجامعة في ظل ما تشهده من تطوير للمنظومة التعليمية والإدارية في لم تنسي أبنائها الطلاب غير القادرين، فقد تم سداد المصروفات المدن لعدد 1000 من خلال الصندوق الاجتماعي، إضافة للتكافل الاجتماعي من قبل الجامعة.


وأوضح غرباوي، بأن الجامعة ساهمت من خلال المستشفيات الجامعية، في تخفيف معاناة أبناء قنا، في السفر والبحث عن خدمة طبية جيدة في المحافظات المجاورة، أو البحث عن تخصصات نادرة تم أتاحتها في المستشفيات الجامعية، إضافة للقوافل الطبية التي تسعي إلى تقديم خدماتها الطبية لكافة المواطنين، ففي الفترة الأخيرة، تم تنظيم ١٦ قافلة في الفترة من أكتوبر 2020 حتى مارس 2021، عالجت 11882 مواطن، فضلًا عن علاج 63458 مواطن بالأقسام المختلفة للمستشفيات الجامعية، وصرف أدويه بمبلغ ٥٧٥ ألف جنيه.
وأضاف غرباوي، إلى أن الجامعة نظمت ٣ قوافل بيطرية عالجت ٣٤٣٣ حالة، و٢٧ قافلة إرشاد زراعي وتوعية صحية ورياضية استفاد منها ١٥٨٤٨ شخص، لافتًا إلى أن الموازنة الاستثمارية للجامعة بلغت 958 مليون جنيه، فيما تستهدف الموازنة الجديدة إنشاء مبنى للاختبارات الإلكترونية يسع 6 آلاف طالب.

أخبار تهمك

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

منذ حوالي 16 ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ يوم

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الداخلية تعلن القبض على متحرش "أتوبيس" الأهرام

منذ حوالي 7 ساعات

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ حوالي 11 ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

السيسي يستجيب لحالة "عم صلاح" ويوجه بتلبية احتياجاته

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ يوم

مفاجأة حول انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:45 ص

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

08:11 ص

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

12:14 ص

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

04:23 ص

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

03:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج