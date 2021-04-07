الطالع الفلكي الأربِعَاء 7/4/202..الخَيَال اللّازِمْ!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى العاشرة و30 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الحادية عشرة و30 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة فرغ المُقدّم من 3 أبريل - 15 أبريل.





اليوم 29 برمهات قبطى ، 7 نيسان رُومى ، 25 شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (طب مُمكن تيجى تُجعُد جنبى عشان الوحى؟) -إتفضّلى يا مُلهِمَة أؤعدى جنبُه.(صلاح قابيل من فيلم بطل من ورق-1988)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الدّلو يعنى

الخيال اللازم لإنتاج الأفلام السينمائيّة أو اللوحات الزيتية أو الألحان المُوسيقيّة أو حتى إبتكار عطر جديد ، كل ماسبق غير ملموس لأن الدّلو هوائى ، مع ذلك فزحل كوكب القوانين يحكم الجدى والدّلو يُجبرك على التقيّد بقوانين النوتة المُوسيقية ، قوانين الألوان وقياسات تمثالك المنحوت وقوانين نِسَبْ الزيوت اللازمة لإنتاج عطرك،بدون قوانين زحل تُصبح مُوسيقاك نشاز ورسمتك مُجرّد شخبطة ، لذلك كانت مولودة بُرج الدّلو هى الأكثر إسعاداً لزوج يُعانى من توتّر نفسى أو عُقد دفينة فبإكانها بنظرة عين غيرملموسة مداواة توتّرعصبى أو تهدئة مشاعر فوضويّة تعصف فى اللاوعى لديه وترويضها وإعادة ثقته بنفسه دون حاجة لطبيب نفسى ، بعيداً عن مقاييس الجمال المُتعارف عليها ، كما أنها الأكثر إستعداداً لإسعاد زوج مُتقدّم بالعمر.





الجاذبيّة/الكاريزما المغناطيسيّة وهى الهالة الأثيريّة الغير مرئيّة حول أجسادنا تنشط وترتفع بحلول القمر فى الدّلو برج المغناطيسيّة الغامضة وهذا مفيد لترتفع فرصتك لتعثرعلى عروسك/عريسك ، حل مشاكلك العاطفيّة الزوجيّة والتى أساسها المشاعر والأحاسيس الفوضويّة غير الملموسة لكنها تؤرّق منامك وهذه الساعات مُنَاسِبَة لكمش تلك العواطف والهواجس وتسليط الضوء عليها مع الزوجة لتفنيدها وإيجاد حل لها بمشيئة الله تَعَالى ، مع التنبيه بعدم إعطاء غريب مهما كان جذّاباً معلومات عن نفسك من أول لقاء.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة ، لتتذكر المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج الثور: إنتبه للسانك فقد تتسبب كلمة تافهة فى إشعال غضب الآخرين و تكوين الأحقاد خاصّةً إن لَمَسَتْ وتراً حسّاساً، لاتصنع عداوات لا لزوم لها.





برج الجوزاء: حجم تقدّمك مهما كان بطيئاً لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.





برج السّرطان: سَدّد فواتيرك وأقساطك الشّهريّة قبل أن تبدأ بتوريط نفسك بعمليّة شراء جديدة قد تكون مغرية لكنّها كافية للتضييق على مصروف أسرتك الشّهرى





برج الأسد: المثل يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق،تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، بمشيئة الله تَعَالى ، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ، فُرِجَتْ وكنت أظنّها لا تفرجُ.





برج العذراء: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين ، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج الميزان: لاتقبل وظيفة أومُهمّة قبل إختبارصغير لمعرفة العواقب ، وضعك لإصبع قدمك أولاً فى الماء قبل الغطس يوفّر عليك لطشة برد قاسية أنت فى غنىً عنها.





برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج القوس: السّيارة لاتسير دون وقود فلا تنْسَ وجبة الإفطار لتمدّك بالطاقة، و وقود منزلك ليمدّك بالهدوء ، كلمات تشجيع لوالدتك أو زوجتك.





برج الجدى: التعبير عن المشاعر بوضوح ليس دائماً الإختيار الصحيح فى كل الأوقات ، عليك أن تنظر بعين الإعتبار لمشاكل الآخرين ونواياهم ، وكتمان أسرارك.





برج الدّلو: نصيحة من زوجتك أو شخص مُقرّب قد لا تقبلها لكن لا تهملها ، لا تستخف بآراء الآخرين ، لاخاب من إستشار.





برج الحوت: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.



