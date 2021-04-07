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مصادرة ممتلكات 377 شخصا من المعارضة في تركيا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:16 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
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صادرت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، ممتلكات 377 شخصًا بتهمة الانتماء لعدد من "التنظيمات الإرهابية".

 

ووفقًا لوكالة الأناضول التركية للأنباء، أن من بين من تمت مصادرة ممتلكاتهم داخل البلاد، 205 أشخاص من أعضاء منظمة الداعية فتح الله غولن، التي تصنفها تركيا إرهابية.

 

كما صادرت ممتلكات 77 شخصًا من أعضاء حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي أيضا من جانب أنقرة.

 

وشمل القرار كذلك مصادرة ممتلكات 9 أشخاص من المنتمين إلى جبهة "حزب التحرر الشعبي الثوري".

 

وصادرت السلطات التركية، أيضَا ممتلكات 86 شخصًا من المنتمين لتنظيم "داعش".

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مصادرة ممتلكات تركيا المعارضة التركية

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