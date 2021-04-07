عطوة: تعرضت للإصابة في بداية مشواري مع بيراميدز بسبب الجهاز الطبي

أكد محمد عطوة مدافع نادي الاتحاد السكنردي انه تعرض للاصابة في بداية مشواره مع ناديه السابق بيراميدز بسبب الجهاز الطبي





وقال عطوة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "اول ماتش في الدوري قصاد انبي كنت احتياطي وبعدها جالي اصابة، الجهاز الطبي الي مش عاوز اقول انه مش كويس كان هو سبب اصابتي".





وأضاف "اشتكيت من آلام و الجهاز الطبي قالي عادي انزل اتمرن ولما نزلت اتصابت، اتعالجت وبعدين نزلوني بدري ف اتصابت تاني".





وتابع "واجهت تجاهل غريب، في شهر يناير بدأت اتأهل برة النادي واستاذنت النادي اني اخرج اتأهل برة، بعد ما خلصت التأهيل برة، جه حد في منصب مستشار فني للنادي وبعدها مسك مدير فني بشكل مؤقت، لقيته طلب مني فيديوهات علشان يشوف مستوايا ودي حاجة غريبة جدًا، بعدها المسؤول الي جابني بيراميدز كلمني وانا مصاب بعد فترة طويلة من التجاهل ومحدش كان بيكلمني ولا بينزل خبر ان في اصابة، وكلمني يتطمن علشان يعرف آخر تطوراتي بسبب وجود عرض لعبد الله بكري من السعودية، الجهاز الفني كان بيقول استبعادي لأسباب فنية وانا مصاب اصلًا".





وواصل عطوة "تجاهلوني أثناء اصابتي، في الوقت الي في لاعب تاني جاله إصابة في الخلفية النادي قرر يسفره الامارات يتعالج وانا اتعرضت للإصابة مرتين محدش سأل فيا".





واختتم مدافع الرائد السعودي السابق تصريحاته "المركز الاعلامي مكنش بينزلي صور مع الفرقة، واتكلمت مع المسؤولين وبعدها بداوا ينزلوا ليا صور مع اللعيبة عادي، مش عارف ايه السبب لكل ده".



