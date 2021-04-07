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موعد مباراة الإياب بين بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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حقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا صعبا على ضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز النجم البلجيكي كيفن دى بروين أول أهداف مانشستر سيتي فى الدقيقة 19، بعدما استغل تمريرة حاسمة من النجم الجزائرى رياض محرز.

فيما أدرك قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس هدف التعادل فى الدقيقة 84، قبل أن يضيف فيليب فودين هدف الفوز لمانشستر سيتي فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للمباراة.

وكان مان سيتي قد خطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال؛ بعد فوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بأربعة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب في دور الستة عشر الأوروبي.

فيما تأهل بوروسيا دورتموند إلى ربع النهائي، بعدما حقق فوزا صعبا على إشبيلية الإسبانى، حيث انتصر الفريق الألماني ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل بهدفين لمثلهم مواجهة الإياب.

موعد مباراة الإياب بين بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي:-
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم 14 إبريل الجاري على ملعب سيجنال ايدونا بارك، معقل بوروسيا دورتموند.

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