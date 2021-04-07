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يحيى الفخراني يكشف عن أسباب قبوله لـ"نجيب زاهي زركش"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان يحيى الفخراني عن أسباب قبوله لمسلسل "نجيب زاهي زركش"، مُضيفًا :"حاجة جديدة معملتهاش وموضوع حسيته ويستحسن يتقدم دلوقتي مسلسل اجتماعي لايت فيه كوميدي، وموضوع أنا حبه وعلاقة أنا حببها".

وقال الفنان يحيى الفخراني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها"كلمة أخيرة"
أنه لا يعتبر نفسه موهوبًا في اضحاك الجمهور، مُضيفًا :" أنا مش موهوب أوي إني أضحك في المطلق لكن كل ما كان الموضوع تقيل كل ما اداني فرصة اني أنا أضحك، وأنا رأيي المواضيع اللي ذات قيمة حتى الفلسفي كل ما كان كوميدي يرسخ في أذهان المتفرج أوي، فأنا معنديش موهبة أضحك الناس بإفيه لازم يبقى محسوب ومكتوب ".

وأوضح يحيى الفخراني أنه يحب تقديم الأدوار الكوميدية، مُوضحًا:" أحلى على قلبي وممكن متأثرش عليا سلبًا؛ لأن التراجيديا أوقات بتسيب أثر في النفس لما تعيشها أوي".

وأشار يحيى الفخراني إلى أنه لا يهتم بالتواجد كل عام في رمضان، مُضيفًا :"مش بيعجبني يلا بقى نعمل لرمضان السنة الجاية مع يحيى الفخراني مينفعش لازم يبقى الموضوع يتساهل يتقدم".

وتحدث يحيى الفخراني عن كواليس أول يوم تصوير في مسلسل" نجيب زاهي زركش"، مُشيرًا إلى أنه تأجيل التصوير لليوم التالي بسبب مرض الفنانة رنا رئيس.

وتابع يحيى الفخراني قائلاً :"أول يوم تصوير قالولي بكرة مفيش تصوير عشان رنا رئيس بنوتة صغيرة جالها التهاب في المصران الأعور فاضطرت تدخل تعمل عملية وهي جاية متحمسة أوي قولتلهم معلش دي عكوسات البداية".

وعن رأيه في تقديم الأدوار الرومانسية، فقال :"دلوقتي مينفعش أطلع أبوس ولا أعمل رومانسي في السن ده".

وأكد يحيى الفخراني بأنه يشعر بطمأنينة غير طبيعية وهو يتعاون مع نجله شادي الفخراني، مُضيفًا :" وأنا بشتغل معاه مش مطمن عليا بس عليا وعلى العمل، هو تركيبة نفسية مصغرة مني والمواعيد والشغل والهم وإحساسه بالمسؤولية كبير أوي لا يمكن يجي مش مذاكر ده بريحني ويطمني".

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