طلاب إعلام عين شمس يحصدون جائزة الإبداع لأفضل إنتاج إعلامي















في إطار فاعليات المؤتمر العلمي التاسع لجامعة عين شمس " جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات "، حصد طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس جائزة الإبداع لأفضل إنتاج إعلامي، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب وإشراف أ.د. هبه شاهين رئيس قسم علوم الإتصال والإعلام.



شارك الطلاب بفيلم " مصر بعيوننا"و الذي قدم برؤية شبابية المشاريع التنموية المستقبلية التي تشهدها مصر تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتّاح السيسي؛ من خلال رحلة يقوم بها فريق العمل لعدد من المشاريع التنموية مثل "الصوب الزراعية، هضبة الجلالة، المتحف المصري الكبير، العاصمة الإدارية وغيرها. وعرض أبرز خصائص هذه المشاريع وأهميتها لمصر والفائدة التي ستعود على الأجيال القادمة من كل هذه المشاريع و قد أشرف على مجموعة الطلاب البالغ عددهم ١٧ طالب وطالبة نفذوا الفيلم كل من د. مرام أحمد المدرس بالقسم، ود. إنجي فتحي المدرس بالقسم.



كما شارك الطلاب بمجلة " دشمة" والتي سعت للتأكيد على قوة العلاقة التي تربط بين الشعب المصري وقواته المسلحة، حيث تعد الدشمة بمثابة الحصن الذي يحتمي به الجندي أثناء الدفاع عن وطنه، ليكون بذلك الاسم دلالة على الدعم الكبير الذي يقدمه المصريون لجيشهم، تحت شعار " في ضهرك شعب "، وللتأكيد على أن للشعب المصري جيشا يحتمي به ويحميه. وقد شارك بالمجلة ٤٣ طالبا من طلاب شعبة الصحافة بالقسم تحت إشراف أ. نسمة محمد المدرس المساعد بالقسم، ود. هبه سيد المدرس بالقسم.



كما شارك ٥٠ طالبا من طلاب شعبة الصحافة بمجلة “زودياك” تحت إشراف أ. مروة سعيد المدرس المساعد بالقسم، ود. هبه سيد المدرس بالقسم.

وتعد مجلة "زودياك" مجلة عامة تشمل كافة التخصصات ما بين: السياسة والإعلام والصحة والتعليم والرياضة والفن والمرأة، وقد كان اسم المجلة هدفًا يرغب القائمون عليها فى تحقيقه، ويكمن فى اعتبار "الزودياك" مركب الإنقاذ الذي يذهب بالجميع إلى بر التقدم والتطور في كافة المجالات وذلك من خلال الموضوعات الصحفية الشاملة التي تستهدف تحقيق هدف الإعلام ودوره في التأثير على المجتمع.