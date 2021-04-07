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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:20 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي تباين بأداء المؤشرات ، بضغوط مبيعات المصريين والعرب ، مغ تماسك نسبي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد نزيف من التراجعات خلال الجلسات السابقة.


مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوي 10209.3نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1837.4 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2744.4 نقطة.

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