التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي تباين بأداء المؤشرات ، بضغوط مبيعات المصريين والعرب ، مغ تماسك نسبي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد نزيف من التراجعات خلال الجلسات السابقة.









مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوي 10209.3نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1837.4 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2744.4 نقطة.