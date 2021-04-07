مجمع الإصدارات المؤمنة: استخدام التكنولوجيا بات ضرورة وليس رفاهية

قال المهندس سامح المكاري، رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، إن مجمعة الإصدارات المؤمنة والذكية يشكل قلعة تكنولوجية عملاقة.





وأضاف "المكاري"، خلال كلمته على هامش افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن مشروع المجمع تم بمشاركة وأكثر من 10 شركة مصرية ساهم في توفير 4200 فرصة عمل مباشرة و13 ألف غير مباشرة أثناء عمليات التشييد والبناء، بما يعكس ضخامة وحجم المشروع، وما يتضمنه من تعقيدات هندسية وفنية.





ونوه بأنه تم البدء في اختيار الكوادر البشرية من مختلف التخصصات ويتم الاعتماد على الشباب حديثي التخرج بعد تدريبهم وتأهليهم، لافتًا إلى أن إضافة الشرائح الإلكترونية الذكية يمكنا من تتبع الغش التجاري والتقليد ويحمي البيانات، مشددًا على أن استخدام التكنولوجية والرقمنة لم يعد رفاهية وبات ضرورة لنهضة المجتمعات، كما أن الرقمنة تساهم في التيسير على المواطن وجودة الخدمات المقدمة له.





ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.





كما يتفقد منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.



