البورصة تبدأ أول جلسة تداول علي أسهم "التعليم خدمات الإدارة"

بدأت البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء التداول على أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، كأول طرح بالبورصة المصرية في عام 2021 والأول بعد غياب أكثر من 14 شهرًا من الطروحات الجديدة، وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط، ويكون سعر الفتح (السعر المرجعى) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 5.75 جنيه للسهم، وعلى أن يتم التداول اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

ودق جرس جلسة التداول، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، محمد الرشيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة وعدد من قيادات الشركة.

وأشارت البورصة، فى ضوء ما تضمنته نشرة طرح أسهم الشركة بشأن آلية استقرار سعر السهم فى السوق عقب تنفيذ الطرح، إلى أنه يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يوم ميلادى تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة بعد تنفيذ الطرح (من يوم /7 4 / 2021 إلى يوم 6 /5 /2021) يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام (5.75 جم/سهم)، ويحق للمساهمين المشترين فى الطرح العام فقط راغبى البيع بإيداع أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم المخصص له فقط من خلال الطرح العام فى تاريخ تنفيذه فى البورصة، ووفقاً لكشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، وذلك من خلال شركات السمسرة المرخص لها طوال هذه المدة، وفي نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ الأوامر المودعة من راغبى البيع والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند والتي لم يتم سحبها خلال المدة المشار إليها.

ونوهت إلى أنه يشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون هي الأسهم المشتراة من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه، ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل، وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة، حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شراؤها من السوق المفتوح، علما بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.

وتعمل شركة تعليم لخدمات الإدارة في مجال التعليم العالي في مصر، وتدير جامعة النهضة ببنى سويف، وهى أكبر جامعة خاصة فى الصعيد، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة حوالى 11 ألف طالب، بينما يبلغ المقيدون بها حتى الآن حوالى 6270 طالبًا، وتشمل الجامعة كليات علمية مختلفة، مثل الطب والعلاج الطبيعى، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسبات، والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال.