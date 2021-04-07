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وزير العدل: جميع المحاكم ومكاتب الشهر العقاري ستستخدم المحررات المؤمنة والذكية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم التعاون مع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية لتيسر وحوكمة إجراءات الحصول على الخدمة وحماية الوثائق من التزوير، وإنشاء قاعدة بيانات وحفظ المعلومات دون سقف زمني والاستغناء عن أماكن الحفظ الورقي.

وأضاف "مروان"، خلال كلمته على هامش افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم التعاون مع المجمع في مشروع تأمين ورقمنة الوثائق الصادرة من وزارة العدل وتحويلها لوثائق ذكية في إطار المشروع القومي لرقمنة وثائق الدولي تنفيذًا للتوجيه الرئاسي.

وتابع وزير العدل، أن جميع المحاكم ومكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية سوف تستخدم المحررات المؤمنة والذكية ويتم تنفيذ ذلك على عدة مراحل، والتي تسهم في اختصار زمن الحصول على الوثيقة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.

كما يتفقد منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

ويعد المجمع صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

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