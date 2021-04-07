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"مصر للطيران" تسير 51 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي لنقل

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، لندن، نيويورك، باريس، روما، إسطنبول، أمستردام، عمان، دبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، أبوظبي)، بالإضافة إلى 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4284 راكبا.

ووفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية للوقاية من فيروس كورونا، يتم اتخاذ عدة إجراءات احترازية، من خلال الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر في مناطق الانتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب، وإلزام جميع العاملين في المطارات وخاصة الطواقم الجوية علي متن الطائرة بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وغيرها من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالفحص الطبي.

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