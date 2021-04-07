ندوة فى موسيقية حلوان عن "المجتمع وجائحة كورونا" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة



عقدت كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة بعنوان (المجتمع وجائحة كورونا)،



جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وأُقيمت الندوة تحت إشراف الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة أبتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الأستاذ الدكتور أيمن عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



حاضر في الندوة الدكتورة إبتسام العدوي عضو المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، وقد تم التنسيق والإدارة لهذه الندوة بريادة الأستاذة الدكتورة عصمت أباظه العميد الأسبق لكلية التربية الفنية جامعة حلوان وعضو المجلس القومي للمرأة، والأستاذة فادية فتحي عضو المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، وحضر الندوة لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من الطلاب بجميع الفرق الدراسية.



أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على حرص الجامعة الدائم والمستمر على تنظيم مثل هذه الندوات للوقوف على ما يستجد بشأن جائحة كورونا وتأثيرها على المجتمع بأكمله والحلول المقدمة للحد من تأثيرها وقال إن للمرأة المصرية دورًا هامًا وفعال فى هذا التعاون لذا فإن انعقاد مثل هذه الندوات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة يعطى زخمًا لمثل هذا النوع من الندوات ما من شأنه ان يرفع من مستوى الوعى والمردود المثمر لها ويعظم من فرص الاستفادة التطبيقية لحصار هذا الفيروس ويقلص مخاطره وانتشاره إذ يعد دور المرأة فى هذا المضمار هامًا للغاية وفاعلًا.وثمن دورها المحورى الهام والمتميز فى ريادة الأعمال، باعتبارها شريكا أساسيًا في التنمية وعائداتها بأعتبارها تمثل نصف الطاقة البشرية للمجتمع.



استهلت الندوة بكلمة الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية والذي أشاد بالدور الرئيسي للمرأة في استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والدور البارز في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأفادت الأستاذة الدكتورة أبتسام مكرم أن هذه الندوة تأتى فى إطار متابعة كلية التربية الموسيقية لاستدامة أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى ظل الجهود المبذولة لرعاية الطلاب والحفاظ على التنمية المستدامة لوزارة الصحة والسكان وبتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



تناولت الندوة التعريف بالمجلس القومي للمرأة وأهميته، ومناقشة دور المجلس القومي للمرأة لخدمة المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وأهميته في تنمية الثقافة المجتمعية، كما تضمنت الندوة كيفية التعامل الصحيح مع جائحة كورونا، والإشارة الى كيفية التعامل مع الأمصال واللقاحات المتداولة في المجتمع المصري والخصائص المميزة لكل نوع.



وفى ختام الندوة تم فتح باب المناقشات والرد على جميع تساؤلات المشاركين.



