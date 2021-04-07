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ضبط 12 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عدد ١٢٢٤١ شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط ١٤٦ قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٦٢٤ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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الداخلية ارتداء الكمامة

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